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Лига наций
23 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:17
89
0

Сергей НАГОРНЯК: «Бельгия – непростой соперник, но проходить его можно»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

23 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:17
89
0
Сергей НАГОРНЯК: «Бельгия – непростой соперник, но проходить его можно»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, в плей-офф которой сборной Украины предстоит сыграть с Бельгией. Также известный специалист оценил матчи «желто-синих» с Грузией (1:1) и Албанией (2:1).

– Что скажете по поводу того, что сборная Бельгии стала соперником Украины в плей-офф Лиги наций за право играть в элитном дивизионе?
– С любой командой можно играть. Бельгия на данный момент находится не в лучшей своей форме, но, как по мне, это самый худший вариант из тех, что мог попасться в жеребьевке. Но с другой стороны, может быть и к лучшему такой соперник. Наверное, будем играть в излюбленной манере вторым номером против Бельгии. Вопрос в том, будет ли играть в этих матчах Де Брюйне. Весной в Европе будет разгар чемпионата. Посмотрим! Бельгия – непростой соперник, но проходить его можно. В Лиге наций бельгийцы выглядели не очень убедительно.

– В 6-м туре Бельгия Израилю проиграла!
– Израиль в этом поединке показал, что с Бельгией можно играть. То суперпоколение сборной Бельгии почуть-чуть уходит, но есть у них сильные исполнители. Тот же Жереми Доку из Ман Сити и другие классные футболисты, которые в топовых клубах играют.

– И интересно, что совсем недавно на Евро Украина встречалась с Бельгией!
– Да, тот матч завершился вничью. И та встреча показала, что с бельгийской сборной можно играть.

– От матчей с Грузией (1:1) и Албанией (2:1) какие у вас остались впечатления?
– В поединке с Грузией был в некоторых эпизодах брак и где-то нашей сборной повезло. Это почему-то была не лучшая игра нашей сборной особенно во втором тайме. По поводу матча с Албанией скажу, что здорово то, что удалось забить два быстрых мяча. В первом тайме мы Албании вообще шансов не дали. Наши ребята дважды забили и полностью контролировали ход встречи. Второй тайм албанцы начали активно, сразу создав момент. Слава Богу, они в том моменте не забили Трубину. И также было нервозно, когда пенальти назначили в наши ворота. Это все психологические аспекты. И я всегда говорю: в матчах за сборную не надо показывать красивый футбол! В поединках за сборную нужно выигрывать и давать результат. Это самое главное, что нужно для сборной. Футболисты молодцы, что дали результат! Слава Богу, что не вылетели в дивизион С. А сейчас со сборной груз ответственности упал в том плане, что достигли результата.

– Зинченко и Яремчук, наверное, проголодались по голам? Вышли в старте и сразу забили!
– У нас же часто так. Многие наши футболисты, которые в европейских клубах сидели на замене, приезжали в сборную и старались отдаться! Поэтому вопросов нету. Зинченко и Яремчук забили! Значит тренер угадал со стартовым составом.

– И Калюжный снова топово сыграл с албанцами!
– Калюжный в этих матчах Лиги наций, когда его начали вызывать, два раза вышел в основе и два раза команда выиграла. А это и есть самая главная опция. Самое главное, что Калюжный показывает всем пример, как нужно играть за сборную. Один недостаток у Ивана есть – он не очень быстрый. Но Калюжный это компенсирует объемом выполненной работы и борьбой. Я считаю, что с албанцами он тоже на своем уровне сыграл. Калюжный живет этим!

– На замену в матче с албанцами также вышел Алексей Сыч из Руха. Что скажете по его игре?
– Он вообще молодец! Сейчас у Руха наблюдается кризис. Кроме победного матча на Кубок с Карпатами, они долго не могут выиграть. И Сыч – это, наверное, единственный футболист, который играет реально на хорошем уровне. Он отдает голевые передачи и выполняет сумасшедший объем работы. Я считаю, что Сыч молодец. И также выделю еще Крупского с Ворсклы. Поверьте мне, Сыч и Крупский – это два хороших конкурента на позицию флангового защитника в сборной Украины. Расслабляться они не дадут. Сыч сделал все, что от него требовалось.

– Гуцуляк и Назаренко также не затерялись в поединке с Албанией!
– Назаренко выходит на поле, имеет моменты, но пока не может забить. Но он забьет! Самое главное, что у него есть моменты. Эти парни голодные к играм за сборную и к голам за национальную команду.

– И Трубин проявил хладнокровие в ответственный момент. Не пропустил второй мяч и помог удержать победный счет!
– Трубин – это естественный выбор на сегодняшний день. Но у нас есть 4, а может даже 5 хороших вратарей! Но Трубин своей игрой показывает, почему он номер один на сегодняшний день!

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Грузия - Украина Сергей Нагорняк Сергей Ребров инсайд Анатолий Трубин Алексей Сыч Александр Назаренко (футболист) Александр Зинченко Роман Яремчук Иван Калюжный Илья Крупский
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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