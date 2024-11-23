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Греция
23 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:53
633
2

Ценник установлен. Украинский форвард может покинуть европейский клуб зимой

Руководство «Олимпиакоса» может продать Романа Яремчука

23 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 23 ноября 2024, 11:53
633
2
Ценник установлен. Украинский форвард может покинуть европейский клуб зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Руководство «Олимпиакоса» повесило ценник на украинского форварда Романа Яремчука, сообщает журналист Екрем Конур.

Клуб оценивает 28-летнего форвард в сумму от 6 до 7 миллионов евро. Победители Лиги конференций могут избавиться от игрока уже зимой.

В текущем сезоне на клубном уровне Роман Яремчук провел 7 матчей на клубном уровне и забил 1 гол. За сборную Украины нападающий сыграл 6 матчей в Лиге наций, отличился 1 голом.

Яремчук прокомментировал матч против Албании.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лига конференций трансферы чемпионат Греции по футболу сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Demid Romanchik
Рома стабилен...
Там гол и там гол...Итого целых 2
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MaximusOne
Сума висосена з пальца, ніхто його за такі гроші не купить, типу купили за 2 млн, він нічого в клубі не показав, і хочуть продати за 7 млн ?
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0
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