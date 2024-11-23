Ценник установлен. Украинский форвард может покинуть европейский клуб зимой

Руководство «Олимпиакоса» повесило ценник на украинского форварда Романа Яремчука, сообщает журналист Екрем Конур.

Клуб оценивает 28-летнего форвард в сумму от 6 до 7 миллионов евро. Победители Лиги конференций могут избавиться от игрока уже зимой.

В текущем сезоне на клубном уровне Роман Яремчук провел 7 матчей на клубном уровне и забил 1 гол. За сборную Украины нападающий сыграл 6 матчей в Лиге наций, отличился 1 голом.

Яремчук прокомментировал матч против Албании.