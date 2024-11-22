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22 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:51
295
3

ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев

Яна Суркис пожаловалась на усложненный киевский трафик

22 ноября 2024, 01:49 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:51
295
3
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
Instagram. Яна Суркис

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна, не понимает радостного настроения украинцев из-за первого выпавшего снега.

Беременная девушка в своём телеграм-канале рассказала, что усложненный из-за погодных условий трафик не позволяет ей быстро перемещаться между домом и клиникой, в которой она планирует рожать.

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«Джингл белс. Не знаю, почему все так радуются. Я вот пытаюсь доехать до врача 48 минут. Хочется верить, что рожать я начну не в час пик пробок 😂», – пишет дочь Суркиса.

Яна Суркис замужем за игроком киевского клуба Кристианом Биловаром. В августе стало известно, что Яна беременна:

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Яна Суркис Игорь Суркис Динамо Киев фото lifestyle Кристиан Биловар
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Prokop
Деградація сайту йде шаленим темпом 
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Первый Среди Равных
Коза
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ai0609081611
Ти шо проблема яка. Земля, блять, стала. Новина, я єбаю. 
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