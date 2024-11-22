ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
Яна Суркис пожаловалась на усложненный киевский трафик
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна, не понимает радостного настроения украинцев из-за первого выпавшего снега.
Беременная девушка в своём телеграм-канале рассказала, что усложненный из-за погодных условий трафик не позволяет ей быстро перемещаться между домом и клиникой, в которой она планирует рожать.
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«Джингл белс. Не знаю, почему все так радуются. Я вот пытаюсь доехать до врача 48 минут. Хочется верить, что рожать я начну не в час пик пробок 😂», – пишет дочь Суркиса.
Яна Суркис замужем за игроком киевского клуба Кристианом Биловаром. В августе стало известно, что Яна беременна:
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