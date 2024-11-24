ФОТО. Лжец и преступник! Экс-динамовец выплатит экс-жене $172 тысячи

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Нигерии Браун Идейе проиграл суд и теперь обязан выплатить алименты размером в 172 тысячи долларов.

Соломенский суд Киева постановил, что Браун Идейе должен выплатить матери его двух детей – Яне Волощенко – $172 107,53 алиментов, еще столько же как пеню за просрочку выплат с 2020 по 2023 годы, а также судебный сбор в размере 13 420 гривен.

Яна Волощенко была девушкой нападающий, когда нигериец выступал за «Динамо» Киев в период с 2011 по 2014-й годы. У пары – двое детей: Жоэль (родился в 2012-м году) и Мишель (2014).

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Яна считает своего экс-возлюбленного «вруном, преступником и трусом», который бросил своих детей, ещё и во время войны в Украине.

Девушка «будет бороться за справедливость и планирует обратиться в Федерацию футбола Нигерии и Интерпол», чтобы обеспечить выполнение решения суда.

Идейе находится не на территории Украины.