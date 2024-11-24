Арсенал – Ноттингем – 3:0. Класс есть класс. Видео голов и обзор матча

23 ноября стартовал 12-й тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.

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В матче между «Арсеналом» и «Ноттингемом» ожидалась напряженная борьба, однако ее почти не было.

«Канониры» уже на 15-й минуте открыли счет благодаря голу Букайо Сака.

Во второй половине встречи Томас Партей и Итан Нванери закрепили преимущество лондонцев, доведя матч до уверенной победы.

АПЛ. 12-й тур, 23 ноября.

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Сака, 15, Партей, 52, Нванери, 86

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