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Чемпионат Англии
Арсенал
23.11.2024 17:00 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
24 ноября 2024, 03:25 |
21
0

Арсенал – Ноттингем – 3:0. Класс есть класс. Видео голов и обзор матча

«Канониры» очень просто разобрались с соперником

24 ноября 2024, 03:25 |
21
0
Арсенал – Ноттингем – 3:0. Класс есть класс. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября стартовал 12-й тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче между «Арсеналом» и «Ноттингемом» ожидалась напряженная борьба, однако ее почти не было.

«Канониры» уже на 15-й минуте открыли счет благодаря голу Букайо Сака.

Во второй половине встречи Томас Партей и Итан Нванери закрепили преимущество лондонцев, доведя матч до уверенной победы.

АПЛ. 12-й тур, 23 ноября.

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Сака, 15, Партей, 52, Нванери, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Букайо Сака Томас Партей Итан Нванери Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Ноттингем Форест
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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