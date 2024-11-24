Арсенал – Ноттингем – 3:0. Класс есть класс. Видео голов и обзор матча
«Канониры» очень просто разобрались с соперником
23 ноября стартовал 12-й тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В матче между «Арсеналом» и «Ноттингемом» ожидалась напряженная борьба, однако ее почти не было.
«Канониры» уже на 15-й минуте открыли счет благодаря голу Букайо Сака.
Во второй половине встречи Томас Партей и Итан Нванери закрепили преимущество лондонцев, доведя матч до уверенной победы.
АПЛ. 12-й тур, 23 ноября.
Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Сака, 15, Партей, 52, Нванери, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уход в другую команду этим исполнителям нужен, прежде всего, чтобы не загубить карьеру…
Иван сосредоточен на играх за «Александрию»