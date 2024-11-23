23 ноября на «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне остановился на дистанции всего в пару очков от заветного титула - но все-таки снова уступили первенство Манчестер Сити. Сейчас горожане не блещут, и, казалось, канониры наконец-то действительно готовы стать лидером, даже при том, что теряли очки из-за недисциплинированности своих футболистов. В том числе вдесятером чуть не победили подопечных Гвардиолы - Стоунз оформил 2:2 в последний момент. Но месяц назад красно-белые погрузились в полноценный кризис. Они выиграли только у Шахтера в Лиге чемпионов, и Престона в Кубке Лиги. При этом были ничьи с Ливерпулем и Челси, а Борнмуту (снова после красной!), Ньюкаслу и Интеру проиграли. Артете было над чем подумать во время паузы на матчи сборных. Ну и заодно Микель с болельщиками ждут, что хотя бы частично разгрузится лазарет - пока можно говорить о настоящей эпидемии травм.

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Ноттингем Форест

Клуб довольно неожиданно вернулся в АПЛ. Середняка Чемпионшипа поднял назад в элиту Купер, и он же удержал капитально обновившую состав команду в 2022/2023. Но год назад Стиву без сожалений и колебаний уволили. Но этот результат принес успех: с Нуну Эшпириту Санту получилось выжить, несмотря на штраф в виде отобранных очков за отступление от правил финансового фэйр-плей. А сейчас португалец поднял подопечных в число претендентов на место в еврокубках. Достаточно сказать, что лесники набрали те же 19 очков, что есть у Арсенала и, например, Челси. Хотя в прошлом туре как раз проиграли, 1:3 Ньюкаслу, и это всего второе поражение в сезоне.

Статистика личных встреч

А лесники вполне дают бой канонирам. В семи последних поединках они выиграли трижды, при 4-х поражениях. Но в январе все-таки выигрывал лондонский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе красно-белых, причем крупной. Но гости вполне хороши - ставим на то, что они выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,81).