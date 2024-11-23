Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
23.11.2024 17:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2024, 00:52 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:53
37
0

Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 23 ноября в 17:00 по Киеву

23 ноября 2024, 00:52 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:53
37
0
Арсенал – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

23 ноября на «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне остановился на дистанции всего в пару очков от заветного титула - но все-таки снова уступили первенство Манчестер Сити. Сейчас горожане не блещут, и, казалось, канониры наконец-то действительно готовы стать лидером, даже при том, что теряли очки из-за недисциплинированности своих футболистов. В том числе вдесятером чуть не победили подопечных Гвардиолы - Стоунз оформил 2:2 в последний момент. Но месяц назад красно-белые погрузились в полноценный кризис. Они выиграли только у Шахтера в Лиге чемпионов, и Престона в Кубке Лиги. При этом были ничьи с Ливерпулем и Челси, а Борнмуту (снова после красной!), Ньюкаслу и Интеру проиграли. Артете было над чем подумать во время паузы на матчи сборных. Ну и заодно Микель с болельщиками ждут, что хотя бы частично разгрузится лазарет - пока можно говорить о настоящей эпидемии травм.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ноттингем Форест

Клуб довольно неожиданно вернулся в АПЛ. Середняка Чемпионшипа поднял назад в элиту Купер, и он же удержал капитально обновившую состав команду в 2022/2023. Но год назад Стиву без сожалений и колебаний уволили. Но этот результат принес успех: с Нуну Эшпириту Санту получилось выжить, несмотря на штраф в виде отобранных очков за отступление от правил финансового фэйр-плей. А сейчас португалец поднял подопечных в число претендентов на место в еврокубках. Достаточно сказать, что лесники набрали те же 19 очков, что есть у Арсенала и, например, Челси. Хотя в прошлом туре как раз проиграли, 1:3 Ньюкаслу, и это всего второе поражение в сезоне.

Статистика личных встреч

А лесники вполне дают бой канонирам. В семи последних поединках они выиграли трижды, при 4-х поражениях. Но в январе все-таки выигрывал лондонский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе красно-белых, причем крупной. Но гости вполне хороши - ставим на то, что они выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
23 ноября 2024 -
17:00
Ноттингем Форест
Фора Ноттингем Форест (+1.5) 1.81 Сделать ставку
По теме:
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал Лондон Ноттингем Форест Арсенал - Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 22 ноября 2024, 08:26 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец

23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»
Футбол | 22 ноября 2024, 17:10 5
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не сбежал из Шахтера, даже когда путин начал бомбить Киев»

Итальянский тренер пожелал показать французским болельщикам стойкость своего характера

Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Футбол | 22.11.2024, 16:25
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22.11.2024, 07:45
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча
Футбол | 22.11.2024, 22:08
Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча
Карпаты – Колос – 1:0. Крутейший мяч от Бруниньо. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 2
Теннис
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
21.11.2024, 00:31 6
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 74
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем