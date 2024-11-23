Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань высказался по поводу слухов о трансфере дебютанта национальной сборной Украины Ивана Калюжного, которого сватают в «Динамо» и «Шахтер».

– Как относитесь к тем слухам, которые Калюжного отправляют уже и в Динамо, и в Шахтер, и за границу?

– И нам, и ему не нужно сейчас обращать на все эти слухи внимание. У нас есть текущие турнирные задания, мы все вокруг них концентрируемся. Если же будет конкретное предложение, не сомневаюсь, что все будет правильно: руководство и сам Иван рассмотрят и примут наилучшее решение.

Я понимаю, что специалисты внимательно следили и продолжают следить за Иваном, ведь и по чемпионату было видно, что это качественный и ответственный футболист. То, что сейчас есть много интересующихся Калюжным команд, это правда – и это не случайность. Но всему свое время – пока у нас все мысли о ближайшем туре, – сказал Ротань.

Ранее сообщалось, что в «Шахтере» возник скандал из-за возможного подписания Калюжного.