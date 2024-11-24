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23.11.2024 19:00 – FT 0 : 0
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24 ноября 2024, 06:15 |
85
0

Милан - Ювентус - 0:0. Били, били – не забили. Обзор матча

В центральном матче 13-го тура серии А голов не забивали

24 ноября 2024, 06:15 |
85
0
Милан - Ювентус - 0:0. Били, били – не забили. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Миланом» и «Ювентусом».

Игра прошла на «Сан-Сиро» в Милане.

От игры ожидали бескомпромиссной борьбы с большим количеством моментов.

На двоих команды попали в створ ворот всего три раза. Поэтому закономерные нули на табло.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Милан – Ювентус – 0:0

Милан: Меньян, Эмерсон, (Калабрия, 84), Габбия, (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, (Чуквезе, 84), Лофтус-Чик, (Пулишич, 70), Леау, Мората

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, (Данилу, 90+1), Гатти, Калулулу, Камбьясо, Локателли, Тюрам, Консейсау, (Веа, 80), Копмейнерс, Йылдиз, (Мбангула, 90+1), Маккенни, (Фаджоли, 80)

Обзор матча

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Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Ювентус Милан - Ювентус Альваро Мората Маркус Тюрам Кристиан Пулишич Франсишку Консейсау видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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