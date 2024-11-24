Милан - Ювентус - 0:0. Били, били – не забили. Обзор матча
В центральном матче 13-го тура серии А голов не забивали
23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Миланом» и «Ювентусом».
Игра прошла на «Сан-Сиро» в Милане.
От игры ожидали бескомпромиссной борьбы с большим количеством моментов.
На двоих команды попали в створ ворот всего три раза. Поэтому закономерные нули на табло.
Серия А. 13-й тур. 23 ноября
Милан – Ювентус – 0:0
Милан: Меньян, Эмерсон, (Калабрия, 84), Габбия, (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, (Чуквезе, 84), Лофтус-Чик, (Пулишич, 70), Леау, Мората
Ювентус: Ди Грегорио, Савона, (Данилу, 90+1), Гатти, Калулулу, Камбьясо, Локателли, Тюрам, Консейсау, (Веа, 80), Копмейнерс, Йылдиз, (Мбангула, 90+1), Маккенни, (Фаджоли, 80)
Обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 ноября в 18:30 по Киеву
Иван сосредоточен на играх за «Александрию»