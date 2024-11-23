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Чемпионат Италии
Милан
23.11.2024 19:00 – FT 0 : 0
Ювентус
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Италия
23 ноября 2024, 21:02 |
66
0

Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.

Матч закончился со счетом 0:0

23 ноября 2024, 21:02 |
66
0
Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между Миланом и Ювентусом.

Игра прошла на «Сан-Сиро» в Милане.

Команды не сумели открыть счет в этом матче.

В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 19 очков, занимает 7 место. «Ювентус» набрал 25 очков и занимает шестую позицию.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Милан – Ювентус – 0:0

Милан: Меньян, Эмерсон, (Калабрия, 84), Габбия, (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, (Чуквезе, 84), Лофтус-Чик, (Пулишич, 70), Леау, Мората

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, (Данила, 90+1), Гатти, Калулу, Камбьясо, Локателли, Тюрам, Консейсау, (Веа, 80), Копмейнерс, Йилдиз, (Мбангула, 90+1), Маккенни, ( Фаджоли, 80)

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Милан Ювентус Милан - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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