Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между Миланом и Ювентусом.

Игра прошла на «Сан-Сиро» в Милане.

Команды не сумели открыть счет в этом матче.

В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 19 очков, занимает 7 место. «Ювентус» набрал 25 очков и занимает шестую позицию.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Милан – Ювентус – 0:0

Милан: Меньян, Эмерсон, (Калабрия, 84), Габбия, (Павлович, 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, (Чуквезе, 84), Лофтус-Чик, (Пулишич, 70), Леау, Мората

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, (Данила, 90+1), Гатти, Калулу, Камбьясо, Локателли, Тюрам, Консейсау, (Веа, 80), Копмейнерс, Йилдиз, (Мбангула, 90+1), Маккенни, ( Фаджоли, 80)