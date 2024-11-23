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Милан
23.11.2024 19:00 - : -
Ювентус
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Италия
23 ноября 2024, 01:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:42
13
0

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Серии А 2024/25 23 ноября в 19:00 по Киеву

23 ноября 2024, 01:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:42
13
0
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
DAZN

23 ноября состоится матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Ювентус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Старая Синьора после 12 матчей занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 24 очками. У россонери на 1 сыгранный тур меньше и 18 пунктов с седьмой позицией.

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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