23 ноября состоится матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Ювентус.

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Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Старая Синьора после 12 матчей занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 24 очками. У россонери на 1 сыгранный тур меньше и 18 пунктов с седьмой позицией.

Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.