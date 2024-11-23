Италия23 ноября 2024, 01:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:42
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Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Серии А 2024/25 23 ноября в 19:00 по Киеву
23 ноября 2024, 01:41 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:42
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23 ноября состоится матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Ювентус.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Старая Синьора после 12 матчей занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 24 очками. У россонери на 1 сыгранный тур меньше и 18 пунктов с седьмой позицией.
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Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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