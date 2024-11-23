23 ноября на «Сан-Сиро» пройдет матч 13-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Милан

Команда смогла в прошлом сезоне подняться на второе место в Кальчо. Но даже вице-чемпионство не удовлетворило руководство, и оно все-таки решило закончить сотрудничество с Пиоли, несмотря на все успехи, взятые красно-черными при Стефано. По иронии, впервые об отставке его преемника, Паулу Фонсеки, заговорили уже в августе. Что неудивительно, ведь в первых трех турах амбициозный коллектив не выиграл. Но каждый раз, когда намечалось увольнение португальца, его подопечные выигрывали - то у Интера в дерби, то у мадридского Реала в Лиге чемпионов. Впрочем, после пары побед следовала новая осечка. Вот и в крайнем туре россонери не смогли выиграть у скромного Кальяри: ведя 2:1 и 3:2, в итоге ограничились только ничейным результатом.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ювентус

Клуб показал необычный контраст в прошлом сезоне между результатами и игрой, по крайней мере, во втором круге. Старая Синьора после пары лет прозябания поднялась на 3-е место в Серии А, заодно завоевав кубок Италии. Но футбол в 2024-м году был откровенно неудачный, так что никого не удивило ни досрочное, скандальное увольнение Аллегри, ни летняя чистка состава. Вот только новая версия бьянконери, ведомая Тиаго Моттой, уж очень нестабильно себя проявляла. Сначала можно было отметить прекрасную оборону, но и к атаке были вопросы - не зря очень часто заканчивали 0:0. Потом прибавили на чужой половине поля, но стали хуже защищаться. В итоге, проиграв только однажды (Штутгарту в Лиге чемпионов), амбициозный коллектив, по 6 раз победив и закончив вничью, идет только на 6-й позиции в Серии А.

Статистика личных встреч

У россонери была пятиматчевая беспроигрышная серия. Но в прошлом сезоне зебры взяли с ними 4 очка: 1:0 на выезде, 0:0 в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Фонсеки, что играют дома. Но, с учетом невысокой результативности сторон, стоит поставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).