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  4. Мэддисон отпраздновал свой день рождения, оформив дубль против гранда АПЛ
Англия
23 ноября 2024, 22:35 |
116
0

Мэддисон отпраздновал свой день рождения, оформив дубль против гранда АПЛ

В матче против Ман Сити английский хавбек сделал дубль впервые за долгое время

23 ноября 2024, 22:35 |
116
0
Мэддисон отпраздновал свой день рождения, оформив дубль против гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на поле встретились два гранда АПЛ: Манчестер Сити и Тоттенхэм. Матч завершился с разгромным счетом (4:0) в пользу шпор. Забитыми голами отметились: Джеймс Мэддисон (13, 20), Педро Порро (52) и Бреннан Джонсон (90+3).

В этом матче горожане впервые с 2006 года потерпели пятое поражение подряд.

Как упоминалось ранее, дублем в этой встрече отметился хавбек Тоттенхэма Мэддисон, который сегодня празднует свой 28-й день рождения. Последний раз Мэддисон забивал дубль в октябре 2022 года.

В текущем сезоне Мэддисон провел за Тоттенхэм во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал на своих напарников 4 ассиста.

Дмитрий БАНАР

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Джеймс Мэддисон день рождения Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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