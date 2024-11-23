Мэддисон отпраздновал свой день рождения, оформив дубль против гранда АПЛ

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на поле встретились два гранда АПЛ: Манчестер Сити и Тоттенхэм. Матч завершился с разгромным счетом (4:0) в пользу шпор. Забитыми голами отметились: Джеймс Мэддисон (13, 20), Педро Порро (52) и Бреннан Джонсон (90+3).



В этом матче горожане впервые с 2006 года потерпели пятое поражение подряд.



Как упоминалось ранее, дублем в этой встрече отметился хавбек Тоттенхэма Мэддисон, который сегодня празднует свой 28-й день рождения. Последний раз Мэддисон забивал дубль в октябре 2022 года.



В текущем сезоне Мэддисон провел за Тоттенхэм во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал на своих напарников 4 ассиста.

Дмитрий БАНАР