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  4. Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»
Испания
24 ноября 2024, 03:47 |
161
0

Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»

«Барселона» на выезде не смогла обыграть «Сельту»

24 ноября 2024, 03:47 |
161
0
Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недовольным игрой своей команды после ничьей с «Сельтой» (2:2) в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

«Это был очень плохой матч. Я говорю не только о последних 10 минутах, а обо всем поединке. Игроки допускали слишком много ошибок, им не хватало уверенности в своих действиях.

Некоторым было сложно даже контролировать мяч. Это была действительно неудачная игра. Касадо допустил одну и ту же ошибку дважды, что привело к его удалению.

Его можно было заменить после первой желтой карточки, но кто мог предположить, что он повторит это еще раз.» - прокомментировал Флик на пресс-конференции.

«Барселона» упустила преимущество в два мяча на последних минутах и позволила «Сельте» сравнять счет.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Сельта Сельта - Барселона Ханс-Дитер Флик
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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