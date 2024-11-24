Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недовольным игрой своей команды после ничьей с «Сельтой» (2:2) в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

«Это был очень плохой матч. Я говорю не только о последних 10 минутах, а обо всем поединке. Игроки допускали слишком много ошибок, им не хватало уверенности в своих действиях.

Некоторым было сложно даже контролировать мяч. Это была действительно неудачная игра. Касадо допустил одну и ту же ошибку дважды, что привело к его удалению.

Его можно было заменить после первой желтой карточки, но кто мог предположить, что он повторит это еще раз.» - прокомментировал Флик на пресс-конференции.

«Барселона» упустила преимущество в два мяча на последних минутах и позволила «Сельте» сравнять счет.