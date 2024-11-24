Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) в матче, которое стало пятым подряд для его команды.

«Сложно что-то сказать в такой ситуации. Наша защита очень уязвима. Мы хорошо начали игру, но не реализовали свои моменты. Затем пропустили, и команда просто не смогла психологически оправиться.

Пять поражений подряд? За восемь лет такого еще не было. Мы должны срочно прекратить эту серию. Сейчас все на эмоциях, но нужно работать, чтобы через несколько недель наши результаты улучшились.

Конечно, все довольны, когда команда побеждает, но такие отрезки, как сейчас, также нужно переживать. «Манчестер Сити» не привык к такой ситуации, но это часть жизни.

Сегодня мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии. Мы неправильно отреагировали на ключевые моменты», - отметил Гвардиола.

«Манчестер Сити» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:4.