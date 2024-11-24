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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»
Англия
24 ноября 2024, 01:51 |
55
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»

В субботу, 23 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2024, 01:51 |
55
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) в матче, которое стало пятым подряд для его команды.

«Сложно что-то сказать в такой ситуации. Наша защита очень уязвима. Мы хорошо начали игру, но не реализовали свои моменты. Затем пропустили, и команда просто не смогла психологически оправиться.

Пять поражений подряд? За восемь лет такого еще не было. Мы должны срочно прекратить эту серию. Сейчас все на эмоциях, но нужно работать, чтобы через несколько недель наши результаты улучшились.

Конечно, все довольны, когда команда побеждает, но такие отрезки, как сейчас, также нужно переживать. «Манчестер Сити» не привык к такой ситуации, но это часть жизни.

Сегодня мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии. Мы неправильно отреагировали на ключевые моменты», - отметил Гвардиола.

«Манчестер Сити» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:4.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Жузеп Гвардиола
Олександр Сільченко Источник: BBC
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