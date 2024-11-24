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Чемпионат Англии
Борнмут
23.11.2024 17:00 – FT 1 : 2
Брайтон
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Англия
24 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 03:02
51
0

Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор

23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ

24 ноября 2024, 02:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 03:02
51
0
Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Борнмут» и «Брайтон».

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе «Борнмута» с первых минут.

Хозяева поля пропустили очень быстрый гол: уже на 4-й минуте первого тайма отличился Жоао Педро. В начале второго тайма, на 49-й минуте, преимущество гостей удвоил Каору Митома (0:2).

«Борнмут» сумел забить гол престижа на 90+3 минуте. Автором этого мяча стал Дэвид Брукс.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Борнмут – Брайтон – 1:2

Голы: Брукс, 90+3 - Педро, 4, Митома, 49.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
59’
Карлос Балеба (Брайтон) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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