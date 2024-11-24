Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор

23 ноября в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Борнмут» и «Брайтон».

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе «Борнмута» с первых минут.

Хозяева поля пропустили очень быстрый гол: уже на 4-й минуте первого тайма отличился Жоао Педро. В начале второго тайма, на 49-й минуте, преимущество гостей удвоил Каору Митома (0:2).

«Борнмут» сумел забить гол престижа на 90+3 минуте. Автором этого мяча стал Дэвид Брукс.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Борнмут – Брайтон – 1:2

Голы: Брукс, 90+3 - Педро, 4, Митома, 49.

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