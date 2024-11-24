Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ
23 ноября в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги встречались «Борнмут» и «Брайтон».
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе «Борнмута» с первых минут.
Хозяева поля пропустили очень быстрый гол: уже на 4-й минуте первого тайма отличился Жоао Педро. В начале второго тайма, на 49-й минуте, преимущество гостей удвоил Каору Митома (0:2).
«Борнмут» сумел забить гол престижа на 90+3 минуте. Автором этого мяча стал Дэвид Брукс.
АПЛ. 12-й тур. 23 ноября
Борнмут – Брайтон – 1:2
Голы: Брукс, 90+3 - Педро, 4, Митома, 49.
Видео голов и обзор матча
События матча
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