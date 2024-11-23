23 ноября на «Виталити» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда начинает третий сезон в АПЛ после возвращения из Чемпионшипа. И второй при Анлони Ираоле. Баск вполне достойно проявил себя в 2023/2024, закончив с новыми подопечными в числе середняков дивизиона. Теперь у него было новое испытание: боссы вишенок летом продали основного бомбардира, Соланке. Но пока что вполне получается набирать очки довольно бойко. На данный момент у клуба поровну и побед с поражениями, по 4, и даже в очках наблюдается равенство: что забили, что пропустили по 15 голов. Кстати, у летнего новичка, купленного на смену Доминику, Эванилсона Барбозы, уже 4 мяча в активе. Правда, в прошлом туре АПЛ уступили 2:3 на выезде Брентфорду, хотя бразилец открывал там счет.

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Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб любит и игроков находить неизвестных, но талантливых, и охотно ставит на молодых наставников. Тут раскрылся Грэм Поттер, которого потом фактически продали в Челси. Англичанина сменил Роберто Де Дзерби, который обеспечил чайкам дебют в Лиге Европы. Правда, итальянец утратил мотивацию, и это негативно сказалось на результатах команды, что откатился в нижнюю часть таблицы АПЛ, На это отреагировали летом рекордными по суммам подписаниями футболистов, к тому же снова удивили выбором менеджера. На Туманный Альбион перебрался Хюрцелер, которого сравнивают с Нагельсманном. Фабиан прекрасно стартовал, и не зря был избран менеджером месяца в августе. Да и сейчас есть 5 побед и 19 очков - получается идти наравне с Арсеналом и Челси.

Статистика личных встреч

В 2023-м году чайки выигрывали трижды кряду. Но в апреле они были разгромлены 3:0 вишенками на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары принимающую сторону. Но оба клуба играет в зрелищном стиле - рекомендуем ставить на то, что в их паре будет оформлено тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).