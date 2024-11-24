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24 ноября 2024, 04:22 |
114
0

ФОТО. Сын Криштиану Роналду может выступать за сборную США

Криштиану Роналду-младший может отказаться от выступлений за сборную Португалии

24 ноября 2024, 04:22 |
114
0
ФОТО. Сын Криштиану Роналду может выступать за сборную США
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший

Сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуКриштиану Роналду-младший – может принять решение выступать за сборную США.

Об этом сообщает популярный Instagram-аккаунт FC Motivate:

«Криштиану Роналду-младший имеет право играть за сборную США, поскольку он родился в Сан-Диего, штате Калифорния, а его мать – американка. Представьте, как он представляет США на чемпионате мира 2030 – какая бы это была история! Наследие Роналду продолжается на мировой арене. Вау!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики выразили скептицизм относительно такого сценария в комментариях под постом, заявляя, что он не предаст историческую родину отца – Португалию.

На данный момент Криштиану Роналду-младшему 14 лет.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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