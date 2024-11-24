ФОТО. Сын Криштиану Роналду может выступать за сборную США

Сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – может принять решение выступать за сборную США.

Об этом сообщает популярный Instagram-аккаунт FC Motivate:

«Криштиану Роналду-младший имеет право играть за сборную США, поскольку он родился в Сан-Диего, штате Калифорния, а его мать – американка. Представьте, как он представляет США на чемпионате мира 2030 – какая бы это была история! Наследие Роналду продолжается на мировой арене. Вау!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики выразили скептицизм относительно такого сценария в комментариях под постом, заявляя, что он не предаст историческую родину отца – Португалию.

На данный момент Криштиану Роналду-младшему 14 лет.