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  4. Италия – Нидерланды. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
24 ноября 2024, 01:43 |
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Италия – Нидерланды. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального противостояния Кубка Дэвиса 2024

24 ноября 2024, 01:43 |
30
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Италия – Нидерланды. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

23 ноября пройдет финальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Трофей между собой разыгрывают сборные Италии и Нидерландов. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, и завоюет титул.

Состав команд будет объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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