Италия – Нидерланды. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 ноября пройдет финальное противостояние Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Трофей между собой разыгрывают сборные Италии и Нидерландов. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, и завоюет титул.

Состав команд будет объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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