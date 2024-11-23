ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Жена защитника киевского Динамо Алиана Вивчаренко рассказала о своём счастливом дне
Жена защитника киевского «Динамо» Константина Вивчаренко – Алиана – рассказала как прошел её день рождения.
Девушка опубликовала результаты профессиональной фотосъемки, подписав эффектный пост: «С днём рождения меня! Без лишних слов».
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Также красавица поделилась роскошным сюрпризом, который ей устроил футболист. Константин организовал доставку боксов с цветами и украсил комнату праздничными шариками и инсталляциями.
В то же время Вивчаренко на своей странице в Instagram по-особенному поздравил Алиану: «С днём рождения, жена!», – Константин впервые так обратился к девушке, а это значит, что пара тайно провела свадьбу.
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