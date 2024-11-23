«Он ошеломляет». Испанский тренер рассказал, сколько будет стоить Судаков

Испанский тренер Даниэль де Кастро, работавший ассистентом Игоря Йовичевича в донецком Шахтере, поделился мнением по поводу полузащитника горняков Георгия Судакова.

«Когда мы пришли в клуб, ему было 19 лет, но он стал безоговорочным игроком основы. Он будет следующим игроком, который будет стоить немало миллионов, и к тому же, как профессионал, он ошеломляет», - сказал де Кастро.

В текущем сезоне Судаков сыграл за Шахтер 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативных передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 35 млн евро.