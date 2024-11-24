Англия24 ноября 2024, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
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Лестер – Челси – 1:2. Победа без Мудрика. Видео голов и обзор
«Пенсионеры» одолели «лис» в матче 12-го тура АПЛ
24 ноября 2024, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
87
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23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Челси». Игра прошла на «Стадионе Кинг Павер» в Лестере.
Украинский полузащитник Михаил Мудрик провел всю игру на скамейке запасных.
За «Челси» забивали Николас Джексон и Энцо Фернандес. «Лестер» ответил голом престижа на 90+5. Забил пенальти Джордан Айю.
Английская Премьер-лига. 12-й тур. 23 ноября
Лестер – Челси – 1:2
Голы: Айю, 90+5 (пен) - Джексон, 15, Фернандес, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Айю (Лестер).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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