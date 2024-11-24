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Чемпионат Англии
Лестер
23.11.2024 14:30 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
24 ноября 2024, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
87
0

Лестер – Челси – 1:2. Победа без Мудрика. Видео голов и обзор

«Пенсионеры» одолели «лис» в матче 12-го тура АПЛ

24 ноября 2024, 02:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
87
0
Лестер – Челси – 1:2. Победа без Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Челси». Игра прошла на «Стадионе Кинг Павер» в Лестере.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик провел всю игру на скамейке запасных.

За «Челси» забивали Николас Джексон и Энцо Фернандес. «Лестер» ответил голом престижа на 90+5. Забил пенальти Джордан Айю.

Английская Премьер-лига. 12-й тур. 23 ноября

Лестер – Челси – 1:2

Голы: Айю, 90+5 (пен) - Джексон, 15, Фернандес, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Айю (Лестер).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Челси Михаил Мудрик Николас Джексон Энцо Фернандес
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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