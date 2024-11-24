Лестер – Челси – 1:2. Победа без Мудрика. Видео голов и обзор

23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Челси». Игра прошла на «Стадионе Кинг Павер» в Лестере.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик провел всю игру на скамейке запасных.

За «Челси» забивали Николас Джексон и Энцо Фернандес. «Лестер» ответил голом престижа на 90+5. Забил пенальти Джордан Айю.

Английская Премьер-лига. 12-й тур. 23 ноября

Лестер – Челси – 1:2

Голы: Айю, 90+5 (пен) - Джексон, 15, Фернандес, 75

Видео голов и обзор матча