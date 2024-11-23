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Чемпионат Англии
Лестер
23.11.2024 14:30 - : -
Челси
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Англия
23 ноября 2024, 00:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:47
53
0

Лестер – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 ноября в 14:30 по Киеву

23 ноября 2024, 00:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:47
53
0
Лестер – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября на «Кинг Пауэр» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Челси». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Лестер

Команда все еще ассоциируется, и, возможно, всегда будет, с сенсационным чемпионством Раньери. Но при этом год назад она рухнула в Чемпионшип. Тогда, в 2023-м, сделали ставку на Мареску, и тот сумел оправдать доверие, подняв новых подопечных назад в АПЛ, причем досрочно взяв первое место. Но после этого Энцо переманили как раз в Челси. На его место позвали Стива Купера, что запомнился тем, что вывел и удержал в Премьер-Лиге Ноттингем Форест. С новым клубом он выполняет примерно те же задачи: не упасть в Чемпионшип. Пока что результаты довольно противоречивы. Да, Варди и компания начали с ничьей против Тоттенхэма, и успели выиграть у Борнмута с Саутгемптоном. Но успели вылететь из Кубка Лиги после 2:5 с Манчестер Юнайтед, а в трех последних турах взяли только 1 очко, за счет ничьей с Ипсвичем.

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Челси

Клуб напрочь провалился в позапрошлом сезоне. И недостаточно прогрессировал в 2023/2024 - именно тогда и позвали Мареску, указав на дверь Почеттино. Боули не только наставника менял, он еще уже привычно капитально менял состав - синие летом были первыми как по покупкам, так и по продажам футболистов. Но все же в заявке очень много игроков, и Энцо многим обеспечивает практику в Лиге конференций - в том числе там в старте выходит и феерит Мудрик. В АПЛ Палмер и компания показывают довольно ожидаемые результаты: проигрывают грандам, Сити с Ливерпулем, делят очки с равными, Мачестер Юнайтед и Арсеналом, и в основном побеждают более слабых. Хотя с Кристал Пэлас и Ноттингем Форест были только 1:1. Но все равно удалось подойти к матчу, деля третье место с рядом конкурентов.

Статистика личных встреч

В 6 последних очных поединков лисы взяли одну ничью, проиграв все остальное.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся даже за ничью. Мареска знает своего соперника отлично, и победит своих бывших подопечных (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Лестер
23 ноября 2024 -
14:30
Челси
Победа Челси 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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