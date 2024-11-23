Мудрик не сыграл. Челси в гостях минимально обыграл Лестер

23 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Челси».

Игра прошла «Стадионе Кинг Павер» в Лестере.

За «Лестер» голом отличился Джордан Аю с пенальти.«Челси» ответил голами Николаса Джексона и Энцо Фернандеса, Нони Мадуэке забил гол на 32-й минуте, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел этот матч на скамье запасных.

В турнирной таблице «Лестер» занимает 16 место с 10 очками.«Челси» набрал 22 очка и занимает третью позицию.

Английская Премьер-лига. 12-й тур. 23 ноября

Лестер – Челси – 1:2

Голы: Аю, 90+5 (пен) – Джексон, 15, Фернандес, 75