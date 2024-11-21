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Лестер
23.11.2024 14:30 - : -
Челси
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Англия
21 ноября 2024, 15:53 |
75
0

Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии

21 ноября 2024, 15:53 |
75
0
Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Челси».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лестер – Челси
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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