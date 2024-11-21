Англия21 ноября 2024, 15:53 |
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Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии
21 ноября 2024, 15:53 |
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В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Челси».
Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер – ЧелсиСмотреть трансляцию
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