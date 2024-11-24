ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека вместе со своей женой – украинкой Катериной Фонсекой – поддержали социально-значимую инициативу Серии А.

Пара выступила в рамках кампании по предотвращению насилия в отношении женщин. Паулу выставил пост, на котором они вместе с женой нанесли на свои лица красную линию – символ данной инициативы.

Экс-тренер донецкого «Шахтера» встретил Катерину Остроушко во время работы в Украине, и поддерживает нашу страну в российско-украинской войне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара сделала заявление относительно заданной проблематики:

«Мы хотели присоединиться к кампании против насилия над женщинами и выразить свою поддержку этому делу. Мы близки ко всем женщинам, которые стали жертвами насилия в настоящем или прошлом.

Спорт всегда должен быть носителем позитивных сообщений и примеров. Каждый из нас может и должен внести свой вклад».

Сердечко под этим постом поставила экс-жена Андрея Пятова – Юлия.

Международный день борьбы с насилием в отношении женщин отмечают 25 ноября.