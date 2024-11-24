Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
Другие новости
24 ноября 2024, 05:09 |
67
0

ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление

Пауло и Катерина Фонсека против насилия в отношении женщин

24 ноября 2024, 05:09 |
67
0
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
Instagram. Паулу и Катерина Фонсека

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека вместе со своей женой – украинкой Катериной Фонсекой – поддержали социально-значимую инициативу Серии А.

Пара выступила в рамках кампании по предотвращению насилия в отношении женщин. Паулу выставил пост, на котором они вместе с женой нанесли на свои лица красную линию – символ данной инициативы.

Экс-тренер донецкого «Шахтера» встретил Катерину Остроушко во время работы в Украине, и поддерживает нашу страну в российско-украинской войне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара сделала заявление относительно заданной проблематики:

«Мы хотели присоединиться к кампании против насилия над женщинами и выразить свою поддержку этому делу. Мы близки ко всем женщинам, которые стали жертвами насилия в настоящем или прошлом.

Спорт всегда должен быть носителем позитивных сообщений и примеров. Каждый из нас может и должен внести свой вклад».

Сердечко под этим постом поставила экс-жена Андрея Пятова – Юлия.

Международный день борьбы с насилием в отношении женщин отмечают 25 ноября.

По теме:
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Лжец и преступник! Экс-динамовец выплатит экс-жене $172 тысячи
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
фото lifestyle Паулу Фонсека Катерина Фонсека Милан чемпионат Италии по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо
Футбол | 23 ноября 2024, 20:27 9
ФОТО. Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо
ФОТО. Настоящая династия. Роман Саленко дебютировал в составе Динамо

Игрок вышел на замену в матче против Черноморца

Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Футбол | 23 ноября 2024, 09:00 18
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер

Уход в другую команду этим исполнителям нужен, прежде всего, чтобы не загубить карьеру…

Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
Футбол | 24.11.2024, 02:41
Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
Борнмут - Брайтон - 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Футбол | 23.11.2024, 04:32
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Футбол | 23.11.2024, 20:30
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 20:34 2
Футбол
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
23.11.2024, 07:26 2
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 3
Футбол
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 118
Футбол
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
23.11.2024, 06:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем