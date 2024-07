Свентек во второй раз за год обыграла Кенин на старте турнира Grand Slam

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала полька в двух сетах переиграла Софию Кенин (США, WTA 49) за 1 час и 19 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – София Кенин (США) – 6:3, 6:4

Это была четвертая встреча соперниц. Свентек выиграла все очные поединки. Интересно, что в январе Ига одолела Софию на старте еще одного турнира серии Grand Slam – Australian Open.

Во 2-м раунде Уимблдона Свентек сыграет либо против Франчески Джонс, либо против Петры Мартич.

Полька выиграла 20-й матч подряд! Ига обновила свой персональный рекорд по этому показателю. Интересно, что Свентек не играла на травяных турнирах перед Уимблдоном и последний раз выходила на корт месяц назад, когда взяла титул на Ролан Гаррос. Помимо трофея на Открытом чемпионате Франции, Свентек стала чемпионкой в Мадриде и Риме.

