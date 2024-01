Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала полька в двух сетах разобралась с Софией Кенин (США, WTA 41) за 1 час и 52 минуты.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – София Кенин (США) – 7:6 (7:2), 6:2

В первой партии Кенин дважды вела с брейком и даже подавала на сет, но не сумела удержать преимущество.

Это была вторая встреча теннисисток на профессиональном уровне и третья, включая матч на юниорском РГ 2016. Ига выиграла все очные поединки, в 2020 году полька обыграла американку в финале Ролан Гаррос.

Для Иги эта победа стала 17-й подряд. В прошлом году она взяла турнир WTA 500 в Пекине и WTA Finals в Канкуне, а в 2024 полька до старта соревнований в Мельбурне выиграл 5 одиночных матчей на United Cup.

София является победительницей австралийского мейджора 2020 года.

Во 2-м раунде Australian Open Ига сыграет против Даниэль Коллинс (США, WTA 62).

