Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Италия
22 ноября 2024, 10:54 |
1961
0

У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер

Новый вождь «Ромы» рассказал Артему, что хочет от команды

22 ноября 2024, 10:54 |
1961
0
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери уже разговаривал с украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.

Знакомство 73-летнего специалиста с нападающим произошло еще в среду, 20 ноября, когда игрок вернулся в Рим из расположения сборной Украины.

Но первый полноценный разговор в Раньери с Довбиком произошел днем ​​позже. Клаудио объяснил Артему свои принципы и сказал, что хочет играть по схеме 4-4-2. Однако тренер не исключил, что на ранних этапах также может использоваться другой вариант – 4-5-1.

Также Раньери сообщил, что главным для него в начале будет восстановление утраченного баланса и достижение результата в каждом из матчей.

По теме:
«Это все так отвратительно». Легенда сборной Италии уничтожил клуб Довбика
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ювентус настроен выкупить арендованного игрока в прямого конкурента
Клаудио Раньери Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21 ноября 2024, 20:41 65
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб

Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»

Ямал и еще 8 игроков, которые больше всего подорожали в 2024-м году
Футбол | 22 ноября 2024, 09:00 0
Ямал и еще 8 игроков, которые больше всего подорожали в 2024-м году
Ямал и еще 8 игроков, которые больше всего подорожали в 2024-м году

Блогер Sport.ua Cергей Завалко рассказывает о самых ценных игроках текущего года

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 22.11.2024, 08:26
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
Футбол | 21.11.2024, 10:20
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
Футбол | 22.11.2024, 07:23
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
ФОТО. Сборники вернулись. Шахтер провел тренировку в полном составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
20.11.2024, 09:22 2
Футбол
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
22.11.2024, 05:39
Бокс
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 9
Футбол
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем