У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Новый вождь «Ромы» рассказал Артему, что хочет от команды
Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери уже разговаривал с украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.
Знакомство 73-летнего специалиста с нападающим произошло еще в среду, 20 ноября, когда игрок вернулся в Рим из расположения сборной Украины.
Но первый полноценный разговор в Раньери с Довбиком произошел днем позже. Клаудио объяснил Артему свои принципы и сказал, что хочет играть по схеме 4-4-2. Однако тренер не исключил, что на ранних этапах также может использоваться другой вариант – 4-5-1.
Также Раньери сообщил, что главным для него в начале будет восстановление утраченного баланса и достижение результата в каждом из матчей.
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