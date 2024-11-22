У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери уже разговаривал с украинским форвардом своей команды Артемом Довбиком.

Знакомство 73-летнего специалиста с нападающим произошло еще в среду, 20 ноября, когда игрок вернулся в Рим из расположения сборной Украины.

Но первый полноценный разговор в Раньери с Довбиком произошел днем ​​позже. Клаудио объяснил Артему свои принципы и сказал, что хочет играть по схеме 4-4-2. Однако тренер не исключил, что на ранних этапах также может использоваться другой вариант – 4-5-1.

Также Раньери сообщил, что главным для него в начале будет восстановление утраченного баланса и достижение результата в каждом из матчей.