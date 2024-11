ВИДЕО. Кто осмелился подать с руки на Свентек на матчболе? Могли пропустить

18 ноября женская сборная Италии по теннису обыграла команду Польши в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 со счетом 2:1.

Все решилось в парном матче после обмена побед в одиночных встречах. На корте сошлись тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини и Катаржина Кава / Ига Свентек.

Победу в двух сетах одержали итальянки. Но некоторые фанаты тенниса могли пропустить решающий поинт.

На матчболе опытная Эррани подала с руки на Игу. И выиграла! Нечасто лучшая теннисистка мира, пускай и в одиночном разряде, принимает такие подачи.

20 ноября Италия сыграет в финале КБДК против сборной Словакии. Время начала игр – 18:00 по Киеву.

