ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф
А действительно ли не услышала?
11 марта вторая ракетка мира Ига Свентек разгромила Каролину Мухову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
После завершения встречи Ига отправилась на пресс-конференцию, где пообщалась с журналистами.
Один из вопросов Свентек был задан про политику. В частности, последняя его часть звучала так: «Что вы думаете о тех, кто говорит, что россия не является агрессором в этой ситуации?»
Ига сразу же начала свой ответ с фразы: «Я не услышала последнюю часть вашего вопроса».
Позже пресс-служба турнира опубликовала видео с пресс-конференции польки. Не сильно понятна ни реакции Иги, ни то, как можно было не услышать...
ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф
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