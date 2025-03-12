11 марта вторая ракетка мира Ига Свентек разгромила Каролину Мухову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

После завершения встречи Ига отправилась на пресс-конференцию, где пообщалась с журналистами.

Один из вопросов Свентек был задан про политику. В частности, последняя его часть звучала так: «Что вы думаете о тех, кто говорит, что россия не является агрессором в этой ситуации?»

Ига сразу же начала свой ответ с фразы: «Я не услышала последнюю часть вашего вопроса».

Позже пресс-служба турнира опубликовала видео с пресс-конференции польки. Не сильно понятна ни реакции Иги, ни то, как можно было не услышать...

ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф