Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф
WTA
12 марта 2025, 19:54 |
1470
1

ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф

А действительно ли не услышала?

12 марта 2025, 19:54 |
1470
1
ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

11 марта вторая ракетка мира Ига Свентек разгромила Каролину Мухову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

После завершения встречи Ига отправилась на пресс-конференцию, где пообщалась с журналистами.

Один из вопросов Свентек был задан про политику. В частности, последняя его часть звучала так: «Что вы думаете о тех, кто говорит, что россия не является агрессором в этой ситуации?»

Ига сразу же начала свой ответ с фразы: «Я не услышала последнюю часть вашего вопроса».

Позже пресс-служба турнира опубликовала видео с пресс-конференции польки. Не сильно понятна ни реакции Иги, ни то, как можно было не услышать...

ВИДЕО. Запись пресс-конференции, на которой Свентек не услышала вопрос о рф

По теме:
Потерял на войне 5 членов семьи. В Англии выявили фейковое интервью Мудрика
ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Проиграла олимпийской чемпионке. Видеообзор
видео Ига Свёнтек пресс-конференция российско-украинская война WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2025, 04:35 10
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал тысячника в США

Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Бокс | 12 марта 2025, 07:50 4
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»

Кейшон Дэвис хочет, чтобы Василий провел с ним свой финальный поединок

Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2025, 06:45
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
Футбол | 12.03.2025, 14:14
«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 12 марта
Теннис | 12.03.2025, 18:45
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 12 марта
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 12 марта
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Тут більш питання чому їй задавали таке питання ?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 2
Бокс
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
11.03.2025, 00:07 11
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
10.03.2025, 23:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем