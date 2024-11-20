Две топовые теннисистки Украины попали в номинации ежегодной награды WTA

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок попали в список номинанток на награды WTA Awards.

Костюк – первая ракетка Украины – является одной из четырех теннисисток, чей прогресс отметили в Женской теннисной ассоциации. Марта поборется за награду «прогресс года» вместе с Эммой Наварро, Даниэль Коллинс, Дианой Шнайдер и Анной Калинской.

Киченок, которая занимает четвертое место в мировом парном рейтинге, претендует на награду лучшему парный дуэт года вместе с Аленой Остапенко.

Номинантки на награды WTA Awards:

Теннисистка года

Ига Свентек (Польша)

Коко Гауфф (США)

Жасмин Паолини (Италия)

Чжэн Циньвэнь (Китай)

Арина Соболенко

Теннисистки года в парном разряде

Людмила Киченок (Украина) / Альона Остапенко (Латвия)

/ Альона Остапенко (Латвия) Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия)

Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева

Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия)

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия)

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

Прогресс года (теннисистки, которые финишировали в топ-100 и показавшие наибольший прогресс в течении сезона)

Марта Костюк (Украина)

Даниэль Коллинс (США)

Эмма Наварро (США)

Анна Калинская

Диана Шнайдер

Новичок года (теннисистки, которые дебютировали в топ-100 и / или показавшие выдающиеся достижения в течении сезона)

Сонай Картал (Великобритания)

Зейнеп Сонмез (Турция)

Ребекка Шрамкова (Словакия)

Лулу Сун (Новая Зеландия)

Эрика Андреева

Возвращение года

Аманда Анисимова (США)

Паула Бадоса (Испания)

Каролина Мухова (Чехия)

Наоми Осака (Япония)

Эмма Радукану (Великобритания)

Победительницы будут объявлены 9 декабря. В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».