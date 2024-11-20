Две топовые теннисистки Украины попали в номинации ежегодной награды WTA
Людмила Киченок и Марта Костюк могут получить признание от организации
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок попали в список номинанток на награды WTA Awards.
Костюк – первая ракетка Украины – является одной из четырех теннисисток, чей прогресс отметили в Женской теннисной ассоциации. Марта поборется за награду «прогресс года» вместе с Эммой Наварро, Даниэль Коллинс, Дианой Шнайдер и Анной Калинской.
Киченок, которая занимает четвертое место в мировом парном рейтинге, претендует на награду лучшему парный дуэт года вместе с Аленой Остапенко.
Номинантки на награды WTA Awards:
Теннисистка года
- Ига Свентек (Польша)
- Коко Гауфф (США)
- Жасмин Паолини (Италия)
- Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Арина Соболенко
Теннисистки года в парном разряде
- Людмила Киченок (Украина) / Альона Остапенко (Латвия)
- Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия)
- Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева
- Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия)
- Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия)
- Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)
Прогресс года (теннисистки, которые финишировали в топ-100 и показавшие наибольший прогресс в течении сезона)
- Марта Костюк (Украина)
- Даниэль Коллинс (США)
- Эмма Наварро (США)
- Анна Калинская
- Диана Шнайдер
Новичок года (теннисистки, которые дебютировали в топ-100 и / или показавшие выдающиеся достижения в течении сезона)
- Сонай Картал (Великобритания)
- Зейнеп Сонмез (Турция)
- Ребекка Шрамкова (Словакия)
- Лулу Сун (Новая Зеландия)
- Эрика Андреева
Возвращение года
- Аманда Анисимова (США)
- Паула Бадоса (Испания)
- Каролина Мухова (Чехия)
- Наоми Осака (Япония)
- Эмма Радукану (Великобритания)
Победительницы будут объявлены 9 декабря. В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартовали отлично, но второй тайм был ужасным
Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря