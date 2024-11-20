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  4. Две топовые теннисистки Украины попали в номинации ежегодной награды WTA
WTA
20 ноября 2024, 17:19 |
148
0

Две топовые теннисистки Украины попали в номинации ежегодной награды WTA

Людмила Киченок и Марта Костюк могут получить признание от организации

20 ноября 2024, 17:19 |
148
0
Две топовые теннисистки Украины попали в номинации ежегодной награды WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок попали в список номинанток на награды WTA Awards.

Костюк – первая ракетка Украины – является одной из четырех теннисисток, чей прогресс отметили в Женской теннисной ассоциации. Марта поборется за награду «прогресс года» вместе с Эммой Наварро, Даниэль Коллинс, Дианой Шнайдер и Анной Калинской.

Киченок, которая занимает четвертое место в мировом парном рейтинге, претендует на награду лучшему парный дуэт года вместе с Аленой Остапенко.

Номинантки на награды WTA Awards:

Теннисистка года

  • Ига Свентек (Польша)
  • Коко Гауфф (США)
  • Жасмин Паолини (Италия)
  • Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • Арина Соболенко

Теннисистки года в парном разряде

  • Людмила Киченок (Украина) / Альона Остапенко (Латвия)
  • Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия)
  • Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева
  • Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия)
  • Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия)
  • Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

Прогресс года (теннисистки, которые финишировали в топ-100 и показавшие наибольший прогресс в течении сезона)

  • Марта Костюк (Украина)
  • Даниэль Коллинс (США)
  • Эмма Наварро (США)
  • Анна Калинская
  • Диана Шнайдер

Новичок года (теннисистки, которые дебютировали в топ-100 и / или показавшие выдающиеся достижения в течении сезона)

  • Сонай Картал (Великобритания)
  • Зейнеп Сонмез (Турция)
  • Ребекка Шрамкова (Словакия)
  • Лулу Сун (Новая Зеландия)
  • Эрика Андреева

Возвращение года

  • Аманда Анисимова (США)
  • Паула Бадоса (Испания)
  • Каролина Мухова (Чехия)
  • Наоми Осака (Япония)
  • Эмма Радукану (Великобритания)

Победительницы будут объявлены 9 декабря. В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».

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Марта Костюк Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Ига Свёнтек Арина Соболенко Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Коко Гауфф
Даниил Агарков Источник: WTA
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