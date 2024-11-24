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24 ноября 2024, 05:52 |
788
0

ФОТО. «Что за парень!». Андрей Лунин впечатлил звезду Реала

Джуд Беллингем заценил выбор одноклубника

24 ноября 2024, 05:52 |
788
0
ФОТО. «Что за парень!». Андрей Лунин впечатлил звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сделал комплимент Андрею Лунину.

Англичанин оценил, что голкипер сборной Украины пришел на тренировку в костюме от Adidas линейки Джуда Беллингема – обратите внимание на подпись изображенную на костюме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Стиль дня: Андрей Лунин 😍😍😍. Что за парень», – написал Беллингем в Instagram, прикрепив фото украинца.

«Джуд Беллингем, лучший!», – ответил Андрей.

Напомним, что на днях жене Лунина – Анастасии – стало лучше и они прогулялись улицами Мадрида.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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