ФОТО. «Что за парень!». Андрей Лунин впечатлил звезду Реала

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сделал комплимент Андрею Лунину.

Англичанин оценил, что голкипер сборной Украины пришел на тренировку в костюме от Adidas линейки Джуда Беллингема – обратите внимание на подпись изображенную на костюме.

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«Стиль дня: Андрей Лунин 😍😍😍. Что за парень», – написал Беллингем в Instagram, прикрепив фото украинца.

«Джуд Беллингем, лучший!», – ответил Андрей.

Напомним, что на днях жене Лунина – Анастасии – стало лучше и они прогулялись улицами Мадрида.