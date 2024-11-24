ФОТО. «Что за парень!». Андрей Лунин впечатлил звезду Реала
Джуд Беллингем заценил выбор одноклубника
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сделал комплимент Андрею Лунину.
Англичанин оценил, что голкипер сборной Украины пришел на тренировку в костюме от Adidas линейки Джуда Беллингема – обратите внимание на подпись изображенную на костюме.
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«Стиль дня: Андрей Лунин 😍😍😍. Что за парень», – написал Беллингем в Instagram, прикрепив фото украинца.
«Джуд Беллингем, лучший!», – ответил Андрей.
Напомним, что на днях жене Лунина – Анастасии – стало лучше и они прогулялись улицами Мадрида.
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