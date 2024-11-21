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21 ноября 2024, 01:24 |
274
1

ФОТО. Жена Лунина впервые появилась на публике после болезни

Все переживали за состояние здоровья Анастасии...

21 ноября 2024, 01:24 |
274
1
ФОТО. Жена Лунина впервые появилась на публике после болезни
Instagram. Анастасия Лунина

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, наконец появилась на публике после тревожных новостей о состоянии её здоровья.

Девушка опубликовала сторис в Instagram: она гуляет по улицам Мадрида вместе с Андреем, который не поехал в сборную Украины на матчи Лиги Наций, чтобы поддержать жену в непростой период.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На их фон рождественская ёлка и, как видим, в Испании уже потихоньку появляется новогоднее настроение.

Очевидно, что Анастасия уже чувствует себя намного лучше, но характер болезни так и не был уточнен.

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) сборная Украины по футболу Реал Мадрид фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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