ФОТО. Жена Лунина впервые появилась на публике после болезни

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, наконец появилась на публике после тревожных новостей о состоянии её здоровья.

Девушка опубликовала сторис в Instagram: она гуляет по улицам Мадрида вместе с Андреем, который не поехал в сборную Украины на матчи Лиги Наций, чтобы поддержать жену в непростой период.

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На их фон рождественская ёлка и, как видим, в Испании уже потихоньку появляется новогоднее настроение.

Очевидно, что Анастасия уже чувствует себя намного лучше, но характер болезни так и не был уточнен.