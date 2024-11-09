Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Судя по всему, проблемы со здоровьем жены
После матча «Реала» в матче чемпионата Испании, в котором вратарь Андрей Лунин сделал результативную передачу, УАФ объявила, что кипер не приедет в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций из-за семейных обстоятельств.
После игры Лунин в Instagram намекнул, почему не поедет в национальную команду – у его жены Анастасии проблемы со здоровьем.
«Рад, что победили. Этот результат для тебя. Необычно не видеть тебя на стадионе, но здоровье сейчас прежде всего. Я с тобой», – отметил Лунин.
Вместо Лунина наставник сборной Украины вызвал вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка. Ожидается, что основным кипером будет Анатолий Трубин.
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