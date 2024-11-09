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  4. Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Испания
09 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:47
1401
1

Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины

Судя по всему, проблемы со здоровьем жены

09 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:47
1401
1
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

После матча «Реала» в матче чемпионата Испании, в котором вратарь Андрей Лунин сделал результативную передачу, УАФ объявила, что кипер не приедет в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций из-за семейных обстоятельств.

После игры Лунин в Instagram намекнул, почему не поедет в национальную команду – у его жены Анастасии проблемы со здоровьем.

«Рад, что победили. Этот результат для тебя. Необычно не видеть тебя на стадионе, но здоровье сейчас прежде всего. Я с тобой», – отметил Лунин.

Вместо Лунина наставник сборной Украины вызвал вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка. Ожидается, что основным кипером будет Анатолий Трубин.

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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pricolist
Трубін в збірній чудово справляється, тому нехай Лунін займається своїми справами. 
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