Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины

После матча «Реала» в матче чемпионата Испании, в котором вратарь Андрей Лунин сделал результативную передачу, УАФ объявила, что кипер не приедет в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций из-за семейных обстоятельств.

После игры Лунин в Instagram намекнул, почему не поедет в национальную команду – у его жены Анастасии проблемы со здоровьем.

«Рад, что победили. Этот результат для тебя. Необычно не видеть тебя на стадионе, но здоровье сейчас прежде всего. Я с тобой», – отметил Лунин.

Вместо Лунина наставник сборной Украины вызвал вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка. Ожидается, что основным кипером будет Анатолий Трубин.