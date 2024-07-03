Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала

2 июля завершились все матчи 1-го раунда плей-офф Евро-2024 и были определены пары 1/4 финала.

В верхней части сетки Испания сойдется с Германией, а Португалия поборется с Францией.

В нижней очные поединки проведут Нидерланды и Турция, а также Англия и Швейцария.

Букмекерские конторы обнародовали котировки на титул чемпиона Европы. Главным фаворитом, несмотря на невзрачную игру, является сборная Англии. На ее успех можно поставить с коэффициентом 4.74. Англичане котировались ниже всех и перед стартом чемпионата Европы с таким же коэффициентом.

Вторым претендентом является Испания – 5.00. Трофей Франции или Германии расценивается в 5.50. На триумф Португалии с Криштиану Роналду котировки достаточно высокие – 9.50.

Кто выиграет Евро-2024? Мнение букмекеров: