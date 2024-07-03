Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Как не странно, но главным претендентом на чемпионство все еще является Англия!
2 июля завершились все матчи 1-го раунда плей-офф Евро-2024 и были определены пары 1/4 финала.
В верхней части сетки Испания сойдется с Германией, а Португалия поборется с Францией.
В нижней очные поединки проведут Нидерланды и Турция, а также Англия и Швейцария.
Букмекерские конторы обнародовали котировки на титул чемпиона Европы. Главным фаворитом, несмотря на невзрачную игру, является сборная Англии. На ее успех можно поставить с коэффициентом 4.74. Англичане котировались ниже всех и перед стартом чемпионата Европы с таким же коэффициентом.
Вторым претендентом является Испания – 5.00. Трофей Франции или Германии расценивается в 5.50. На триумф Португалии с Криштиану Роналду котировки достаточно высокие – 9.50.
Кто выиграет Евро-2024? Мнение букмекеров:
- Англия – 4.70
- Испания – 5.00
- Франция – 5.50
- Германия – 5.50
- Нидерланды – 7.50
- Португалия – 9.50
- Швейцария – 14.9
- Турция – 33.9
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