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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 23:59 | Обновлено 03 июля 2024, 00:12
2883
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Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024

В 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция

02 июля 2024, 23:59 | Обновлено 03 июля 2024, 00:12
2883
1
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024 и определена последняя четвертьфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матчах 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию (3:0), а Турция взяла верх над Австрией (2:1).

В последнем поединке 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция.

Финальная игра Евро-2024 запланирована на 14 июля в Берлине.

Евро-2024. 1/8 финала. 2 июля

19:00. Мюнхен. Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

22:00. Лейпциг. Австрия – Турция – 1:2

Голы: Грегорич, 66 – Демирал, 1, 59

Пары 1/4 финала

  • 5 июля. 19:00. Испания – Германия (Штутгарт)
  • 5 июля. 22:00. Португалия – Франция (Гамбург)
  • 6 июля. 19:00. Англия – Швейцария (Дюссельдорф)
  • 6 июля. 22:00. Нидерланды – Турция (Берлин)

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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