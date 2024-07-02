Итоги дня Евро-2024. Определена третья пара четвертьфиналистов

Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

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В овертайме Криштиану Роналду не забил пенальти для португальцев, а затем ошибся Пепе, и у Беньямина Шешко был отличный момент, но он не переиграл кипера Диогу Кошту.

В серии пенальти героем стал Диогу Кошту, сделавший 3 сейва при 3 ударах, а португальцы свои попытки не испортили. Роналду забил с точки и исправился за неудачу в овертайме (0:0, пен. 3:0).

Португалия в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте.

Четвертьфинальный матч между Португалией и Францией состоится 5 июля в 22:00 в Гамбурге.

Евро-2024. 1/8 финала. 1 июля

19:00. Дюссельдорф. Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Вертонген, 85 (автогол)

22:00. Франкфурт. Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0)

Пенальти: Иличич (сэйв), Роналду (1:0), Балковец (сэйв), Бруну Фернандеш (2:0), Вербич (сэйв), Бернарду Силва (3:0)

Незабитый пенальти: Роналду, 105

Пары 1/4 финала

5 июля. 19:00. Испания – Германия (Штутгарт)

5 июля. 22:00. Португалия – Франция (Гамбург

6 июля. 19:00. Англия – Швейцария (Дюссельдорф)

6 июля. 22:00. Румыния / Нидерланды – Австрия / Турция (Берлин)

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