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  4. Испания против Германии. Определены 4 четвертьфиналиста Евро-2024
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 00:15 | Обновлено 01 июля 2024, 00:52
478
0

Испания против Германии. Определены 4 четвертьфиналиста Евро-2024

Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте

01 июля 2024, 00:15 | Обновлено 01 июля 2024, 00:52
478
0
Испания против Германии. Определены 4 четвертьфиналиста Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы у победителей забили: Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Дани Ольмо.

Испания в 1/4 финала сыграет против Германии, победившей в 1/8 финала Данию (2:0).

Матч между Испанией и Германией пройдет 5 июля в 19:00 в немецком Штутгарте.

Ранее была определена первая пара 1/4 финала: Англия и Швейцария сыграют 6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе.

Евро-2024

1/8 финала. Кельн, 30 июня

Испания – Грузия – 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Дани Ольмо, 83 – Ле Норман, 18 (автогол)

Пары 1/4 финала

  • 5 июля. 19:00. Испания – Германия (Штутгарт)
  • 6 июля. 19:00. Англия – Швейцария (Дюссельдорф)

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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