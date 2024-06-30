С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.

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В четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит на полях Германии, подопечные Гарета Саутгейта встретятся со Швейцарией. Швейцарцы в своей игре 1/8 финала одолели Италию 2:0.

Поединок Англия – Швейцария состоится 6 июля в 19:00 по Киеву на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

За всю историю англичане и швейцарцы провели 27 очных поединков. В 19 матчах победу праздновали три льва, 5 раз была зафиксирована ничья и трижды побеждали красные крестоносцы.

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