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  4. С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 22:29 |
2514
0

С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024

30 июня англичане одолели Словакию и вышли на Швейцарию в четвертьфинале ЧЕ

30 июня 2024, 22:29 |
2514
0
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.

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В четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит на полях Германии, подопечные Гарета Саутгейта встретятся со Швейцарией. Швейцарцы в своей игре 1/8 финала одолели Италию 2:0.

Поединок Англия – Швейцария состоится 6 июля в 19:00 по Киеву на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

За всю историю англичане и швейцарцы провели 27 очных поединков. В 19 матчах победу праздновали три льва, 5 раз была зафиксирована ничья и трижды побеждали красные крестоносцы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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