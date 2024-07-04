Украина. Премьер лига04 июля 2024, 20:47 | Обновлено 04 июля 2024, 20:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии
38-летний специалист будет помогать Руслану Ротаню
04 июля 2024, 20:47 | Обновлено 04 июля 2024, 20:59
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38-летний специалист Алексей Антонов присоединился к тренерскому штабу «Александрии».
Бывший футболист и игрок национальной сборной Украины в последнее время работал в тренерском штабе одесского «Черноморца».
Он будет помогать Руслану Ротаню в должности помощника главного тренера.
Клуб УПЛ пожелал специалисту успеха в тренерской работе.
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