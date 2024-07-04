Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 20:47 | Обновлено 04 июля 2024, 20:59
191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии

38-летний специалист будет помогать Руслану Ротаню

04 июля 2024, 20:47 | Обновлено 04 июля 2024, 20:59
191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии
ФК Александрия. Алексей Антонов

38-летний специалист Алексей Антонов присоединился к тренерскому штабу «Александрии».

Бывший футболист и игрок национальной сборной Украины в последнее время работал в тренерском штабе одесского «Черноморца».

Он будет помогать Руслану Ротаню в должности помощника главного тренера.

Клуб УПЛ пожелал специалисту успеха в тренерской работе.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выкупила контракт форварда у Александрии
Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям
Николай ТОМЕНКО: «Неужели погоня за деньгами важнее Олимпиады?»
Алексей Антонов Александрия Руслан Ротань назначение тренера
Николай Степанюк Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможен ли Euro без плей-офф?
Футбол | 04 июля 2024, 13:40 29
Возможен ли Euro без плей-офф?
Возможен ли Euro без плей-офф?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – в поисках справедливой формулы чемпионата Европы

СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Теннис | 03 июля 2024, 22:04 0
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Магдой Линетт на старте Уимблдона

Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футбол | 04.07.2024, 08:18
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб
Футбол | 04.07.2024, 20:27
ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Брат Мбаппе покинул ПСЖ и нашел новый клуб
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Футбол | 04.07.2024, 11:53
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 6
Теннис
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 10
Футбол
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 4
Футбол
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем