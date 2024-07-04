ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии

38-летний специалист Алексей Антонов присоединился к тренерскому штабу «Александрии».

Бывший футболист и игрок национальной сборной Украины в последнее время работал в тренерском штабе одесского «Черноморца».

Он будет помогать Руслану Ротаню в должности помощника главного тренера.

Клуб УПЛ пожелал специалисту успеха в тренерской работе.