Тренерский штаб Александрии пополнится известным экс-футболистом
Алексей Антонов станет помощником Руслана Ротаня
Вскоре состоится пополнение в тренерском штабе клуба УПЛ «Александрия».
В новом сезоне в команду Руслана Ротаня войдет ассистент Алексей Антонов, сообщает журналист Игорь Бурбас.
38-летний Антонов займет вакантное место, которое с зимы было вакантным после ухода Владимира Езерского.
Ранее Алексей Антонов работал помощником Романа Григорчука в «Черноморце».
26 июня Роман Григорчук покинул «Черноморец» и возглавил азербайджанский клуб «Нефтчи» Баку.
Антонов в своей карьере играл за клубы Днепр, Кубань, Металлист, Заря, Ильичевец, Кривбасс, Черноморец, Актобе, Габала, Дьирмот, Вентспилс.
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