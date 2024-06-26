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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 20:23 | Обновлено 26 июня 2024, 20:40
503
0

Тренерский штаб Александрии пополнится известным экс-футболистом

Алексей Антонов станет помощником Руслана Ротаня

26 июня 2024, 20:23 | Обновлено 26 июня 2024, 20:40
503
0
Тренерский штаб Александрии пополнится известным экс-футболистом
ФК Черноморец. Алексей Антонов

Вскоре состоится пополнение в тренерском штабе клуба УПЛ «Александрия».

В новом сезоне в команду Руслана Ротаня войдет ассистент Алексей Антонов, сообщает журналист Игорь Бурбас.

38-летний Антонов займет вакантное место, которое с зимы было вакантным после ухода Владимира Езерского.

Ранее Алексей Антонов работал помощником Романа Григорчука в «Черноморце».

26 июня Роман Григорчук покинул «Черноморец» и возглавил азербайджанский клуб «Нефтчи» Баку.

Антонов в своей карьере играл за клубы Днепр, Кубань, Металлист, Заря, Ильичевец, Кривбасс, Черноморец, Актобе, Габала, Дьирмот, Вентспилс.

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Александрия Черноморец Одесса Алексей Антонов отставка назначение тренера Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Езерский
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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