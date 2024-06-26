Тренерский штаб Александрии пополнится известным экс-футболистом

Вскоре состоится пополнение в тренерском штабе клуба УПЛ «Александрия».

В новом сезоне в команду Руслана Ротаня войдет ассистент Алексей Антонов, сообщает журналист Игорь Бурбас.

38-летний Антонов займет вакантное место, которое с зимы было вакантным после ухода Владимира Езерского.

Ранее Алексей Антонов работал помощником Романа Григорчука в «Черноморце».

26 июня Роман Григорчук покинул «Черноморец» и возглавил азербайджанский клуб «Нефтчи» Баку.

Антонов в своей карьере играл за клубы Днепр, Кубань, Металлист, Заря, Ильичевец, Кривбасс, Черноморец, Актобе, Габала, Дьирмот, Вентспилс.