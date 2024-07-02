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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 21:44 | Обновлено 02 июля 2024, 21:57
4141
6

ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским

Оба пообщались о результатах сборных на Евро-2024

02 июля 2024, 21:44 | Обновлено 02 июля 2024, 21:57
4141
6
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

2 июля 2024 года в Киеве в Мариинском дворце состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На встрече присутствовал главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Появилось видео короткого диалога Реброва с Орбаном.

Орбан: «Вы хорошо играли на Евро».

Ребров: «Вы также. Но у вас так много желтых карточек...»

Орбан: «Знаю. Вы играли очень хорошо. У вас очень качественные футболисты, мои поздравления. Вам просто не повезло».

Сборные Украины и Венгрии не смогли выйти из своих групп на Евро-2024.

@viktor_a_tiktokon

Váratlan találkozás #orbanviktor #miniszterelnok #follow #fyp #Rebrov #EURO2024

♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon
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сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Сергей Ребров Владимир Зеленский Виктор Орбан
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
Політика, вона така лицемірна....
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+1
Герасимов
Сережка бензин поменяй в Астон Мартин
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0
mastorent
две шкуры хитрожопые. вась вась алыверды
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0
Mac_Gyver
Дебрецен - єто Росія!
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0
Archie1991
Ненавиджу лицемірство. 
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0
Mac_Gyver
Є пропозиція до Орбана, від якої він немає права відмовитися. Оскільки він на пару з Фіцо дуже люблить Путєна, то треба допомогти їм возз'єднатися. Словаччина переїздить до Криму, а Угорщина - на місце ОРДЛО. Обидві країни отримують те про що так мріяли: доступ до п'ятої точки Путіна та вихід до моря.
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-1
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