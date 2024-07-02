ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским

2 июля 2024 года в Киеве в Мариинском дворце состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На встрече присутствовал главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Появилось видео короткого диалога Реброва с Орбаном.

Орбан: «Вы хорошо играли на Евро».

Ребров: «Вы также. Но у вас так много желтых карточек...»

Орбан: «Знаю. Вы играли очень хорошо. У вас очень качественные футболисты, мои поздравления. Вам просто не повезло».

Сборные Украины и Венгрии не смогли выйти из своих групп на Евро-2024.