Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион подписал защитника из АПЛ и установил трансферный рекорд
Франция
04 июля 2024, 21:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:47
694
0

Лион подписал защитника из АПЛ и установил трансферный рекорд

Французский клуб заполучил Ниакате

04 июля 2024, 21:45 | Обновлено 04 июля 2024, 21:47
694
0
Лион подписал защитника из АПЛ и установил трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Ниакате

Клуб Лиги 1 «Лион» объявил о трансфере защитника «Ноттингем Форест» Муссы Ниакате. Переход игрока обошелся «Лиону» в 32 миллиона евро, что является рекордом клуба.

В прошлом сезоне Ниакате провел 24 матча и забил 1 гол.

«Лион», у которого в последние годы были серьезные финансовые проблемы, провел второй трансфер за неделю. Ранее клуб подписал Ореля Мангаля за 18 миллионов евро.

Минувший сезон Лиги 1 команда завершила на 6-й позиции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь попрощался с двумя футболистами
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала защитника, игравшего за Полесье и Звягель
Лион Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: ФК Лион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
Теннис | 03 июля 2024, 23:15 17
Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024

Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора

«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024
Футбол | 04 июля 2024, 17:46 60
«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024
«Трудно объяснить матч с Румынией». Ребров дал оценку игре на Евро-2024

Тренер признает ошибки, но отмечает перспективу сборной

Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Футбол | 04.07.2024, 11:53
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Футбол | 04.07.2024, 11:11
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина
Футбол | 04.07.2024, 22:38
Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина
Герой 1/8 финала Евро-2024 дисквалифицирован на два матча. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 9
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 4
Футбол
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 7
Теннис
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
Ротань назвал состав сборной Украины на Олимпиаду
03.07.2024, 13:13 84
Олимпийские игры
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
04.07.2024, 07:43 23
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
03.07.2024, 10:57 3
Футбол
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем