Лион подписал защитника из АПЛ и установил трансферный рекорд

Клуб Лиги 1 «Лион» объявил о трансфере защитника «Ноттингем Форест» Муссы Ниакате. Переход игрока обошелся «Лиону» в 32 миллиона евро, что является рекордом клуба.

В прошлом сезоне Ниакате провел 24 матча и забил 1 гол.

«Лион», у которого в последние годы были серьезные финансовые проблемы, провел второй трансфер за неделю. Ранее клуб подписал Ореля Мангаля за 18 миллионов евро.

Минувший сезон Лиги 1 команда завершила на 6-й позиции.

