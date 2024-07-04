Лион подписал защитника из АПЛ и установил трансферный рекорд
Французский клуб заполучил Ниакате
Клуб Лиги 1 «Лион» объявил о трансфере защитника «Ноттингем Форест» Муссы Ниакате. Переход игрока обошелся «Лиону» в 32 миллиона евро, что является рекордом клуба.
В прошлом сезоне Ниакате провел 24 матча и забил 1 гол.
«Лион», у которого в последние годы были серьезные финансовые проблемы, провел второй трансфер за неделю. Ранее клуб подписал Ореля Мангаля за 18 миллионов евро.
Минувший сезон Лиги 1 команда завершила на 6-й позиции.
Agent Mangala has done it! 🤝— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 4, 2024
Moussa Niakhaté joins LYON 🦁🇸🇳 pic.twitter.com/ppMmdySAMS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора
Тренер признает ошибки, но отмечает перспективу сборной