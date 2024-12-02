Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика

«Челси» готов расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком в январе и уже проинформировал заинтересованные стороны о своих намерениях, сообщает CaughtOffside.

Сейчас интерес к 23-летнему игроку проявили «Ньюкасл», «Барселона» и «Кристал Пэлас». Челси открыт к продаже Михаила, но наиболее вероятным вариантом для украинца является аренда в другой клуб.

Отмечается, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Гау высоко оценивает Мудрика. Учитывая также, что «сороки» заинтересованы в усилении атаки, они могут стать одним из главных претендентов на украинца.

Ожидается, что уже в ближайшее время Ньюкасл может начать переговоры по Мудрику. Интерес «сорок» пока к вингеру Челси является наиболее серьезным.