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  4. Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Англия
02 декабря 2024, 15:06 |
2355
3

Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика

Украинцем интересуется три клуба

02 декабря 2024, 15:06 |
2355
3
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» готов расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком в январе и уже проинформировал заинтересованные стороны о своих намерениях, сообщает CaughtOffside.

Сейчас интерес к 23-летнему игроку проявили «Ньюкасл», «Барселона» и «Кристал Пэлас». Челси открыт к продаже Михаила, но наиболее вероятным вариантом для украинца является аренда в другой клуб.

Отмечается, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Гау высоко оценивает Мудрика. Учитывая также, что «сороки» заинтересованы в усилении атаки, они могут стать одним из главных претендентов на украинца.

Ожидается, что уже в ближайшее время Ньюкасл может начать переговоры по Мудрику. Интерес «сорок» пока к вингеру Челси является наиболее серьезным.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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MIRRA
Я тільки за, щоб Мудрик пішов у клуб, де матибе стабільну ігрову практику! ...але читати про Барселону - це навіть не смішно....
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+1
Макс Максов
Точно потрібно щось змінювати, потенціал в Михайла величезний!
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