Он отказал Шахтеру. Суперталант попал в сферу интересов Барселоны

Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает CentreGoals.

21-летний игрок является одним из вероятных усилений «сине-гранатовых», но трансфер зимой практически исключен. В игроке заинтересован «ПСЖ», который уже вел переговоры с представителями игрока. Хорватский клуб готов отпустить игрока за 25 миллионов евро. Мартин Батурина мог стать игроком «Шахтера», но его отпугнула война в Украине.

В текущем сезоне Мартин Батурина провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

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