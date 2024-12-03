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Испания
03 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:18
1198
0

Он отказал Шахтеру. Суперталант попал в сферу интересов Барселоны

Мартин Батурина может стать игроком «Барселоны»

03 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:18
1198
0
Он отказал Шахтеру. Суперталант попал в сферу интересов Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает CentreGoals.

21-летний игрок является одним из вероятных усилений «сине-гранатовых», но трансфер зимой практически исключен. В игроке заинтересован «ПСЖ», который уже вел переговоры с представителями игрока. Хорватский клуб готов отпустить игрока за 25 миллионов евро. Мартин Батурина мог стать игроком «Шахтера», но его отпугнула война в Украине.

В текущем сезоне Мартин Батурина провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

«Барселона» рассматривает подписание звезды «Наполи».

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Данііл Киріяка Источник
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