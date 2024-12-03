Барселона нацелилась на суперзвезду футбола

Главная звезда «Наполи» и один из лучших вингеров итальянской Серии А Хвича Кварацхелия стал целью «Барселоны».

Об этом сообщает Sport.es. Руководство клуба считает необходимым усиление состава левым вингером. Помимо Кварацхелии, «каталонцы» также рассматривали кандидатуру другой звезды чемпионата Италии – Рафаэля Леау, но подписание Кварацхелии в глазах руководства выглядит более реальным.

Лидер «Наполи» четко дал понять итальянцам, что хочет прописать в соглашении клаусулу в размере 70 миллионов евро.

Контракт грузина с «Наполи» истекает в июне 2027 года.

Хвича в этом сезоне провел на клубном уровне 16 матчей во всех соревнованиях, отметившись 5 голами и 3 ассистами.