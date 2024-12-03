«Ужас». Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни
Никита Татарков вспомнил период выступлений за солигорский «Шахтер»
Украинский полузащитник Никита Татарков вспомнил период своих выступлений за солигорский «Шахтер» в Беларуси. Футболист признался, что Солигорск – самый плохой город, где он был. По словам футболиста, там до сих пор царит «Совдеп».
«Если честно, хуже города, чем Солигорск, не видел в своей жизни. Полный «совдеп», ужас. Чемпионат – та же ситуация, нормальных команд всего несколько, каждый год по две команды снимаются. Даже сейчас смотрел: у Шахтера в начале чемпионата уже минус 20 очков. Кто там играет и зачем? Не знаю», – сказал Татарков.
Последним клубом Никиты был криворожский «Кривбасс», расположение которого он покинул в начале нынешнего сезона. Сейчас Никита находится без команды.
Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что готов отпустить лидера криворожцев, но назвал одно условие.
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