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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 03 декабря 2024, 10:47
1009
1

«Ужас». Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни

Никита Татарков вспомнил период выступлений за солигорский «Шахтер»

03 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 03 декабря 2024, 10:47
1009
1
«Ужас». Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Украинский полузащитник Никита Татарков вспомнил период своих выступлений за солигорский «Шахтер» в Беларуси. Футболист признался, что Солигорск – самый плохой город, где он был. По словам футболиста, там до сих пор царит «Совдеп».

«Если честно, хуже города, чем Солигорск, не видел в своей жизни. Полный «совдеп», ужас. Чемпионат – та же ситуация, нормальных команд всего несколько, каждый год по две команды снимаются. Даже сейчас смотрел: у Шахтера в начале чемпионата уже минус 20 очков. Кто там играет и зачем? Не знаю», – сказал Татарков.

Последним клубом Никиты был криворожский «Кривбасс», расположение которого он покинул в начале нынешнего сезона. Сейчас Никита находится без команды.

Ранее главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что готов отпустить лидера криворожцев, но назвал одно условие.

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Никита Татарков Кривбасс Кривой Рог Шахтер Солигорск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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c_a_p2
Солігорськ це не глубінка кацапії
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