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Украина. Первая лига
02 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:33
1496
0

Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ

Младен Бартулович станет коучем «Буковины»

02 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:33
1496
0
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
ФК Заря. Младен Бартулович

Хорватский тренер «Зари» Младен Бартулович весной станет тренером «Буковины», сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 38-летний коуч луганской «Зори» весной присоединится к «Буковине», которая вышла в чемпионскую группу Первой лиги. Луганчане под управлением хорватского специалиста провели 11 матчей, в которых добыли 3 победы, 1 ничью и 7 поражений.

«Буковина» заняла четвертое место в Группе А.

Бартулович прокомментировал ничью с «Полесьем».

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Младен Бартулович Заря Луганск Буковина Черновцы Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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