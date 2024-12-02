Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ

Хорватский тренер «Зари» Младен Бартулович весной станет тренером «Буковины», сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 38-летний коуч луганской «Зори» весной присоединится к «Буковине», которая вышла в чемпионскую группу Первой лиги. Луганчане под управлением хорватского специалиста провели 11 матчей, в которых добыли 3 победы, 1 ничью и 7 поражений.

«Буковина» заняла четвертое место в Группе А.

Бартулович прокомментировал ничью с «Полесьем».