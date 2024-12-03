3 декабря на «Визит Мальорка» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Мальорка» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Мальорка

Команда чуть больше двух лет играла под руководством Агирре. Тот начинал с того, что оставил, казалось, выглядевший безнадежно лифт в Ла Лиге. Ну, а в прошлом сезоне дошел до финала кубка Испании, правда, уступив там с боем Атлетику. При этом, правда, в чемпионате клуб откатился снова в нижнюю часть таблицы. Летом на курортные острова перебрался из Осасуны на место ушедшего мексиканца Аррасате. У того получается вполне неплохо. Дебютировал Ягоба с ничьей против мадридского Реала, да и сейчас его новые подопечные выигрывают почти половина матчей, что позволяет держаться в числе претендентов на еврокубки. В прошлом туре подтвердили амбиции, обыграв и Валенсию

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Барселона

Клуб после того, как остался вообще без трофеев в прошлом сезоне, пошел на увольнение легенды. Все-таки Хави, великий полузащитник, не тянул на роль наставника сине-гранатовых, пусть даже взял все-таки в 2023-м году, на фоне спада Реала, и Суперкубок, и Примере. В том, что Флик как тренер куда опытнее, да и талантливее, сомнений не было. Ханси при минимальном усилении, в виде Дани Ольмо (при том, что пришлось для этого отпустить ряд футболистов во главе с Гюндоганом), добился качественно иных результатов, причем и в Примере, и в Лиге чемпионов. А чего стоят порки, что были устроены кулес для главных соперников, мадридского Реала и Баварии! С другой стороны, осечки были. А в ноябре начался необъяснимый провал. Лидер еще до паузы на игры сборных уступил Реалу Сосьедад, а после - растерял после 83-й минуты преимущество в два гола в Виго с Сельтой и после уверенной победы в Лиге Чемпионов проиграл Лас-Пальмас.

Статистика личных встреч

В тринадцати последних очных поединках бермельонес только раз взял ничью - но это было в прошлом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей из Каталонии. Им пора прервать жуткую серию - они это сделают во вторник (коэффициент - 1,615).