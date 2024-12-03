Во вторник, 3 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моих».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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