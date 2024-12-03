Испания03 декабря 2024, 02:47 |
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Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря поединок 16-го тура испанской Ла Лиги
03 декабря 2024, 02:47 |
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Во вторник, 3 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моих».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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